فلسطين تدين الحملة «الشرسة» التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحملة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، ورموزها وفعالياتها الوطنية التي تستهدف تكريس «أسرلة» المدينة المقدسة وإرهاب مواطنيها وملاحقتهم والتنكيل بهم لإجبارهم على ترك مدينتهم والرحيل عنها.

جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة، عقب اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، فجر اليوم الأحد، وما يتعرض له هو ووزير شؤون القدس عدنان الحسيني من مضايقات متكررة.

وأكدت أن هذه الهجمة تندرج في إطار محاولات سلطات الاحتلال تغيير الواقع القانوني والتاريخي والديموجرافي القائم في القدس، بمنأى عن أي مفاوضات أو عملية سلام حقيقية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، فجر اليوم الأحد، 9 مواطنين فلسطينيين من محافظات الضفة الغربية، بينهم محافظ القدس، وغالبية المعتقلين من الأطفال.

وعلى صعيد آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة الأثرية في بلدة «سبسطية» شمال غرب نابلس بالضفة الغربية، مما أسفر عن إلحاق أضرار بالممتلكات والمحال التجارية.

وصرح رئيس بلدية «سبسطية» محمد عازم، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وإلحاق الضرر في بعض المحال التجارية.