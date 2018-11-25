الجامعة العربية تهنىء رئاسة فلسطين بذكرى إعلان الاستقلال

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، برقية تهنئة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط هنأه فيها بذكرى إعلان الاستقلال.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن أبوالغيط أكد في برقيته التزام الجامعة العربية بدورها تجاه القضية الفلسطينية وفي دعم ومساندة صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه المشروعة إلى أن تتحقق آماله التي ناضل من أجلها في سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وتنص وثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني التي قرأها الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجزائر في 15 نوفمبر عام 1988 على قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع وغزة عاصمتها القدس.

كما تنص الوثيقة على تحقيق استقلال دولة فلسطين على أرض فلسطين وحددت القدس عاصمة أبدية لهذه الدولة ، واعترف بالوثيقة 105 من الدول وتم نشر 70 سفيرا فلسطينيا في عدد من الدول المعترفة بالاستقلال.