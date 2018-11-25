الجيش الألماني يقرر زيادة عدد جنوده إلى 203 ألف جندي حتى عام 2025

كشف تقرير صحفي أن الجيش الألماني قرر زيادة عدد جنوده إلى 203 ألف جندي حتى عام 2025، وذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين تعتزم توفير 5 آلاف وظيفة أخرى بالجيش.

وكان من المقرر سلفا أن يزيد عدد الجنود بالجيش الألماني بإجمالي 180 ألف جندي حتى عام 2024 ليصل إلى 198 ألف جندي، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن ما يسمى بمجلس الأفراد بالجيش الألماني، سيجتمع يوم الأربعاء القادم، كما أحجم عن الإدلاء بأية تصريحات حول الأعداد المذكورة.

وكتب توماس هيتشلر، خبير شؤون الدفاع بالحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اتطلع لمعرفة استراتيجية التوظيف الخاصة بالوزيرة.. قلما يمكن حاليا القيام بسد الحاجة لأفراد عسكريين".

ومن جانبه، قال رئيس رابطة الجيش الألماني أندريه فوستنر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" إن القوات "منهكة تماما.. زيادة الأفراد مهم، ولكنه لن ينجح إلا إذا ارتفعت جاذبية الجيش الألماني (رب العمل)، وكان ممكنا التحدث من جديد عن القدرة التنافسية في سوق العمل".