رئيس الوزراء التشيكي: اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جيد للجميع

قال اليوم الأحد رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، إنه يتوقع أن يوافق البرلمان البريطاني على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "لأنه اتفاق جيد حقا للجميع"، بحسب وصفه.

ووافق زعماء الاتحاد الأوروبي على اتفاق خروج بريطانيا خلال اجتماع في بروكسل اليوم الأحد، مؤكدين أن الاتفاق هو أفضل اتفاق متاح، وأنه لن تتم إعادة فتح المفاوضات إذا تم رفضه في لندن.

وتعهدت رئيسة وزراء المملكة المتحدة تيريزا ماي بترويج الاتفاق في بريطانيا، ومن المقرر أن يصوت البرلمان البريطانى على قبول أو رفض الاتفاق في ديسمبر المقبل.

وقال بابيس، في مقابلة أجريت معه في بروكسل: "أنا متأكد تماما، لا أتوقع أن يصوتوا بـ(لا)، ولكن إذا حدث هذا، فإن المجلس الأوروبي سيجتمع للتفكير في كيفية المضي قدما"، مضيفا: "لا أحد يرغب في إعادة فتح المفاوضات بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".