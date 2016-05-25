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«ترامب»: المهاجرون باقون في المكسيك.. ولن يسمح لهم بدخول أمريكا إلا بموافقة القضاء

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 3:42 ص | آخر تحديث : الأحد 25 نوفمبر 2018 - 3:42 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المهاجرين الذين ينتظرون عند الحدود الجنوبية للبلاد في المكسيك لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة حتى يتم الانتهاء من تقييم طلباتهم المتعلقة باللجوء من قبل القضاء، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية عن مناقشات بين البلدين.

وقال "ترامب" في عدد من التغريدات على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي "لن يُسمح للمهاجرين على الحدود الجنوبية بالدخول إلى الولايات المتحدة إلا بعد الموافقة على طلباتهم بشكل فردي في محكمة".

وأضاف "الكل سيبقى في المكسيك، إذا أصبح الأمر ضروريًا لأي سبب من الأسباب، فسوف نغلق حدودنا الجنوبية".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق إن الولايات المتحدة حصلت على دعم المكسيك بشأن خطة أطلق عليها اسم "البقاء في المكسيك" نقلا عن مسؤولين مكسيكيين وأعضاء بارزين في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب أندرو مانويل لوبيز أوبرادور.


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