شجرة كريسماس في ألمانيا تحطم رقما قياسيا عالميا

حطمت شجرة كريسماس يبلغ ارتفاعها نحو 18 مترا، صممها متطوعون في مدينة جيرا شرقي ألمانيا، رقما قياسيا عالميا.

وقال بيرند ليمان من جمعية "وي فور كيدز"، وهي واحدة من المجموعات التي نظمت هذا المشروع، إن المعهد الألماني للأرقام القياسية "آر آي دي" أقر بأن الشجرة المؤلفة من الصناديق حققت رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا بسبب ارتفاعها.

وأضاف ليمان، اليوم الأحد، أن شجرة الكريسماس يبلغ طولها 17.88 متر، وهي مصنوعة من 2790 صندوقا تستخدم لتخزين المشروبات، ذاكرا أن الرقم القياسي السابق كان 12 مترا و 1200 صندوق.

وأراد المشاركون الذين أعدوا الشجرة، لفت الانتباه إلى الأطفال الفقراء في ألمانيا ومعنى العمل التطوعي.

وتسعى جمعية "وي فور كيدز" إلى مساعدة الأطفال الذين يحتاجون إلى العون، وفقا للجمعية.