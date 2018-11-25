مقتل متحدث جماعة «خرسان» التابعة لداعش في عمليات أمنية شرق أفغانستان

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قُتل المتحدث باسم جماعة «خرسان» التابعة لتنظيم «داعش»، خلال عمليات شنتها القوات الخاصة الأفغانية بإقليم ننكارهار شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، اليوم الأحد.

وقال فيلق سلاب 201، التابع للجيش الأفغاني في الشرق في بيان، إن المتحدث باسم جماعة «خرسان»، شرفات شفق، قُتل بمنطقة ديه بالا الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن شفق كان أيضا رئيسا للجناح الإعلامي لجماعة «خرسان»، والذي كان ينشر أيضا دعاية لصالح الجماعة الإرهابية، لاسيما بهدف تجنيد متشددين في صفوف الجماعة الإرهابية من مناطق أخرى في البلاد.

ولم يعلق أنصار جماعة «خرسان» على مقتل المتحدث باسم الجماعة حتى الآن.

وإقليم ننكارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، لكن الوضع الأمني في بعض مناطقه النائية تدهور خلال السنوات الأخيرة.