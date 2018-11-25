تراجع عجز الميزان التجاري للجزائر بأكثر من 58% في 10 أشهر

تراجع عجر الميزان التجاري للجزائر إلى 4.11 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقابل عجز بلغ 9.95 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بنسبة تراجع بلغت 58.65%.

وأظهرت أرقام المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع لمديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الأحد، ارتفاع الصادرات من شهر يناير إلى أكتوبر 2018 إلى 34.126 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 20.06% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وزادت صادرات المحروقات التي مثلت 93.17% من إجمالي الصادرات، بنسبة 18.21% إلى 31.795 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 52.55% إلى 2.33 مليار دولار، وانخفضت الواردات بنسبة 0.35% إلى 38.240 مليار دولار.