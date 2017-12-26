وزير الخارجية الإماراتي: 138 دولة تعفي مواطنينا من تأشيرة السفر المسبقة

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مع إعفاء تشيلي مواطني الدولة من تأشيرة السفر المسبقة بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة ١٣٨ دولة، سمعة الإمارات والثقة في نموذجها يسهل من مهمتنا في تسهيل إنتقال مواطنينا عبر العالم.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 25, 2017
مع إعفاء تشيلي مواطني الدولة من تأشيرة السفر المسبقة بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة ١٣٨ دولة، سمعة الإمارات والثقة في نموذجها يسهل من مهمتنا في تسهيل إنتقال مواطنينا عبر العالم.