وزير الخارجية الإماراتي: 138 دولة تعفي مواطنينا من تأشيرة السفر المسبقة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إنه «مع إعفاء تشيلي مواطني الإمارات من تأشيرة السفر المسبقة، بلغ عدد الدول التي تعفي الجواز الإماراتي من التأشيرة 138 دولة».



وأضاف «قرقاش»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الإثنين: أن «سمعة الإمارات، والثقة في نموذجها يسهل من مهمتنا في تسهيل انتقال مواطنينا عبر العالم».



وأعلنت وزارة الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، أنه أصبح بإمكان مواطني الإمارات السفر إلى جمهورية تشيلي دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة؛ وذلك بناءً على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين الدولتين بالإعفاء المتبادل من التأشيرات.



