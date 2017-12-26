«السودان» و«كوريا الجنوبية» يبحثان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين

بحث رئيس البرلمان السوداني، الدكتور إبراهيم أحمد عمر، اليوم الإثنين، بالخرطوم، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان كوريا الجنوبية، لي شو ينج، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وأكد «عمر»، خلال اللقاء، أن السودان يتطلع إلى أن يقوم بدوره في محيطه الإقليمي والدولي بعد رفع الحصار عنه، مشيرًا إلى الخطوات التي انتهجتها الحكومة السودانية من أجل وقف الحرب، وذلك من خلال الحوار الوطني الذي أثمر عن توافق بين القوى السياسية المختلفة حتى يحتل السودان وضعه الطبيعي بين دول العالم.

وأشار إلى أن البرلمان السوداني أجاز عددًا من القوانين في مجال الاستثمار؛ لإتاحة الفرصة لخلق مناخ استثماري واقتصادي لفتح الباب أمام المستثمرين بهدف تأكيد وضع السودان في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.

من جانبه، أوضح «ينج» أن الزيارة تأتي في إطار زيادة فرص التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها، وذلك بعد رفع الحصار الاقتصادي عن السودان، مشيرًا إلى إمكانيات السودان وموقعه المهم في أفريقيا والعالم العربي.

وفي سياق متصل، عقدت اللجنة الفرعية للشؤون الآسيوية بلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني، اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مشتركة مع الوفد البرلماني الكوري.

بدوره، أكد رئيس الوفد الكوري، أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجالات الاقتصادية، المتمثلة في حماية وتشجيع الاستثمار، منوهًا إلى استعداد وكالة التعاون الدولي الكورية للقيام بعدد من المشروعات في المجالات العلمية والتقنية وزيادة حجم التعاون في مختلف المجالات.