نشرت صفحة «إسرائيل في مصر»، فيديو يروي قصة للتعاون الزراعي بين مصر وإسرائيل، زعمت خلاله أنها نقلت طرق الزراعة الحديثة إلى مصر، وفقًا لما جاء بمنشور الصفحة.

«جارك القريب أفضل من أخوك البعيد.. والرسول وصى على سابع جار»، بهذه العبارات بدأ عوفاديا كيدار، المسؤول سابقا عن التعاون الزراعي بين مصر وإسرائيل، حديثه ليروي دوره فيما اعتبره «تعليم» المصريين الطرق الحديثة في الزراعة.

بدأ «عوفاديا»، في رواية قصته مع الزراعة في مصر، مؤكدًا أنه نقل زراعة «تفاح Anna» إلى مصر، بالإضافة إلى طرق الزراعة الحديثة.

وتابع: «لن ننسى هذه الفترة الجميلة من 1983 حتى 1989.. في هذه الفترة قابلت عدد كبير من المواطنين المصريين وكانت العلاقات بيننا طبية، وحاولنا رفع التعاون الزراعي مع مصر»، على حد زعمه.

وتحدث المزارع الإسرائيلي عن كم كبير من الانتقادات تعرض لها في بلاده؛ بسبب التعاون بين البلدين، مشيرا إلى تحمله تلك الانتقادات من أجل مصلحة البلدين.

واختتم حديثه داعيا المصريين لاستئناف التعاون الزراعي بين مصر وإسرائيل مرة أخرى: «أتمنى الشعب المصري يأتي مرة أخرى إلينا.. الزراعة في إسرائيل مفتوحة لكل شعوب العالم وبالأخص للمصريين».

وفور نشر الفيديو انهالت تعليقات المصريين عليه بين الاندهاش والاستياء، بينما اكتفى البعض بالسخرية.

فقالت علياء الهاشمي: «وأنا بقول الفاكهة والخضروات بتاعت مصر بقى طعمها يقرف ليه؟ الخيار بقا طعمه زي البلاستيك والطماطم مابقاش فيها ريحة حلوة زي زمان، أنا عرفت دلوقتي السبب.. 7 آلاف سنة مصر هي اللي اخترعت الزراعة تيجي انت يا أبو ربع قرن هتتكلم؟»، حسبما قالت؟

أما المستخدم «محمد زين»، علق قائلا: «أنتم لستم جيران أنتم محتلين جيراننا والنبي وصى على سابع جار فلازم نقف جنبهم لحد ما المحتل الغاشم اللي هو انتم تغوروا في داهيه».

وقال «أحمد الهواري»: «أنتوا تايهين عن الصهاينة، مزورين لكل شيء.. مصر أول حضارة علمت الدنيا بأسرها.. أول كيان دولة بالعالم.. أول جيش نظامي بالعالم.. مصر علمت الدنيا»، في الوقت الذي اكتفى فيه «عبد الرحمن» بتعليقه الساخر: «لطيفة أوي».