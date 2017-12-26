6 قتلى فى تفجير انتحارى قرب مبنى المخابرات الأفغانية

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أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل ستة مدنيين، اليوم، فى هجوم انتحارى تبناه تنظيم «داعش» الإرهابى، وقع بالقرب من مكتب لجهاز المخابرات الأفغانى فى العاصمة كابول.

ووقع الهجوم الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى بالقرب من مبنى وكالة الاستخبارات الأفغانية والسفارة الأمريكية ومقر حلف شمال الاطلسى (ناتو).

وصرح المتحدث باسم الوزارة نجيب دانيش لوكالة الصحافة الفرنسية بأن «ستة مدنيين كانوا فى سيارة قتلوا فى الهجوم. وثلاثة آخرين جرحوا»، مضيفا: «لا نعرف حتى الآن هدف الهجوم لكنه وقع على الطريق الرئيسى».

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المهاجم وصل مشيا على الأقدام إلى حى شاش داراك وفجر نفسه، فى وقت كان فيه الموظفون يتوافدون إلى مكاتبهم، مضيفة أن جميع القتلى مدنيون.

وأعلنت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابى مسئولية التنظيم عن التفجير، بحسب رويترز.

وجاء هذا الهجوم بعد أسبوع على اعتداء استهدف مركزا للتدريب تابعا للإدارة الوطنية للأمن (المخابرات) فى العاصمة الأفغانية. وشهدت كابول أكثر من 20 هجوما كبيرا هذا العام راح ضحيتها المئات من الاشخاص.