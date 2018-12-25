بيلاروسيا تتسلم مروحيات مقاتلة روسيا العام المقبل

قال وزير دفاع بيلاروسيا أندريا رافكوف اليوم الثلاثاء إن بلاده تتوقع إستلام الدفعة الثالثة لأربع مروحيات مقاتلة للتدريب من طراز "ياك -130" في شهر مارس 2019، في حين أن تسليم الدفعة الأولى من مروحيات سو-30 إس إم مقررا أيضا في العام المقبل.

وأضاف رافكوف، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه بموجب العقد المبرم مع شركة إيركوت العلمية والإنتاجية، وهي شركة مساهمة مفتوحة، فإن تسليم الدفعة الثالثة من أربع طائرات تدريب قتالية من طراز ياك - 130 للقوات المسلحة البيلاروسية سوف يتم في مارس المقبل.

وتابع الوزير قائلا إنه إلى جانب ذلك، تم إبرام عقد لتوريد طائرات من طراز سو-30 إس إم. وفي العام المقبل أيضا، تخطط وزارة الدفاع لاستقبال الدفعة الأولى من هذه الطائرات".