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المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر يكرم الرئيس بوتفليقة

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 8:48 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 8:48 م

كرم المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، اليوم الثلاثاء، الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة؛ عرفانًا لجهوده الحثيثة ومساهماته الكبيرة في خدمة الإسلام والوطن.

وقال رئيس المجلس بوعبد الله غلام الله، في كلمته خلال احتفال المجلس بالذكرى العشرين لتأسيسه بحضور عدد من الوزراء، إن هذا اللقاء هو عبارة عن ورشة علمية مفتوحة لتناول قضايا الاجتهاد وقيم السلم والحوار والسعي نحو التربية والتعليم الإسلامي، لافتًا إلى الأولوية التي أعطاها الرئيس الجزائري لدعم انتشار هذه المفاهيم والقيم؛ والتي تجسدت في تنظيم الأسبوع الوطني للقرآن الكريم وفي الجائزة الدولية لحفظ القرآن وتجويده وتفسيره.

وأضاف أن بوتفليقة دائمًا ما يدعو إلى الوسطية والتسامح في الإسلام والحفاظ على الهوية الدينية والثقافية للمجتمع الجزائري، مشيرا إلى ما حققه المجلس الإسلامي الأعلى خلال 20 عامًا من تأسيسه، منوهًا بدور الدولة التي تساهم في بناء المساجد والمدارس القرآنية ومعاهد تكوين الأئمة.

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