تفش جديد لحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة جنوبي الصين

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اليوم الثلاثاء، عن تفش جديد لحمى الخنازير الإفريقية في مزرعة بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه من بين 90 خنزيرًا في مزرعة بمدينة "هويزو" بالمقاطعة تأكد إصابة 22 خنزيرًا نفق منهم 11 بسبب إصابتهم بالمرض، لافتةً إلى أن السلطات المحلية أطلقت عملية استجابة طارئة لمحاصرة وإعدام وتطهير الخنازير المتأثرة بالمرض.

يشار إلى أن حمى الخنازير الإفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.

وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض في أغسطس الماضي بمقاطعة "لياونينغ" بشمال شرقي البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.