توسيع عمليات البحث عن ضحايا تسونامي إندونيسيا

أكد رئيس لجنة البحث والإنقاذ الوطني في إندونيسيا يوسف لطيف توسيع عمليات البحث عن ضحايا التسونامي الذي ضرب البلاد ليشمل المزيد من المناطق النائية.

وقال لطيف -حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء- إنه من المتوقع العثور على أعداد كبيرة من الضحايا بمناطق البحث الجديدة، مضيفا أنه رصدت مناطق متضررة جديدة لم تعرف سابقا.

وذكرت الشبكة الأوروبية أن فرق البحث استخدمت الآليات الثقيلة وكلاب البحث والطائرات بدون طيار وكاميرات متخصصة في عمليات البحث وانتشال الضحايا على طول 100 كيلومتر بساحل بحر جاوة فيما من المقرر تمديد عمليات البحث جنوبا.

وعرقل هطول الأمطار الغزير وانعدام الرؤية عمليات البحث والإنقاذ فيما استمر بركان "كراكاتوا" في نفث سحب الرماد البركاني الكثيف، وتخشى السلطات من حدوث موجات تسونامي جديدة.

وكانت موجات المد البحري العاتية التي ضربت المنطقة الواقعة حول مضيق "سوندا" أسفرت عن مصرع 429 شخصًا وإصابة 1400 آخرين فيما لا يزال 128 في عداد المفقودين، ويعتقد أن الموجات العاتية قد نجمت عن وقوع انزلاق أرضي تحت البحر عقب ثوران بركان "كراكاتوا".