الجيش اليمني يحرر مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية

حررت قوات الجيش اليمني مواقع جديدة كانت تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية القبيطة شمالي محافظة لحج.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عن مصدر عسكري، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" مساء أمس الاثنين، قوله إنه تم تحرير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية لمديرية القبيطة ومنها تبه الطويلة والسلسلة الجبلية لتباب الهشاش، وتبة العدن، وتبة السقاية، وتبة الأسرى القريبة من المشقر، وكذا تحرير تباب الكرب ومفرق الكعبين في الجهة الغربية.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني تمكنت أيضا من تحرير مواقع أخرى في الجهة الشرقية، ومنها مفرق جبل النبي شعيب، فيما تواصل التقدم حاليا باتجاه دياش.

وذكر المصدر أن المعارك العنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي الانقلابية إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.