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الخارجية اليمنية: اتفاق السويد حقق تقدما مهما تمثل بقبول الحوثيين الانسحاب من الحديدة

عدن - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 10:12 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 10:12 م

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم الثلاثاء، إن اتفاق السويد هو الأول الذي تم فيه تحقيق تقدم مهم تمثل في قبول مليشيا الحوثي الانقلابية الانسحاب من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقائه مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، حيث بحثا مستجدات الأوضاع في اليمن، خاصة التطورات المتعلقة بمشاورات السلام وما تم تحقيقه في اتفاق استكهولم.

ونوه اليماني بدور المنظمة ودعمها لليمن وأهمية استمرار هذا الدعم.

من جانبه، أكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الحكومة الشرعية، معربا عن تمنياته بأن يتحقق السلام والاستقرار في اليمن.

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