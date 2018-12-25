المدارس الصينية تعتمد زيا موحدا ذكيا لمتابعة الطلبة

اعتمدت مدارس صينية زيا موحدا مزود برقائق تتبع على الأكتاف تعمل بنظام الذكاء الصناعي لمتابعة الطالب وحالته الصحية ومستواه الدراسي على مدار اليوم.

وقال تشانج تشنج مدير الشركة المتخصصة في تطوير المعدات المدرسية ذات التقنية العالية التي طورت الزي المدرسي -وفقا لصحيفة (الشعب) اليومية الصينية اليوم الثلاثاء- إن الزي المدرسي الذكي البالغ قيمته 150 يوانا (نحو 22 دولارا) تم طرحه في 11 مدرسة بمقاطعتي قويتشو وقوانغشي جنوبي البلاد، حيث بمساعدة نظام الذكاء الصناعي المثبت على الزي، يمكن تسجيل

أوقات دخول وخروج التلاميذ من المدرسة.

وأضاف أنه بفضل كاميرات التعرف على الوجه المثبتة على الزي، يمكن للنظام التقاط مقاطع فيديو قصيرة لكل تلميذ أثناء دخوله وخروجه من المدرسة، ثم إرسالها عبر التطبيقات ذات الصلة إلى المعلمين وأولياء الأمور لمشاهدتها، وفي حال خالف أي تلميذ قواعد المدرسة أثناء الخروج، يقوم النظام بإصدار تنبيه.

وتابع أنه عبر "الزي المدرسي الذكي"، يمكن استخدام تقنيات بصمات الأصابع والتعرف على الوجه لإتمام عمليات الدفع أثناء شراء بعض الحاجيات داخل المدرسة، كما يمكن للنظام التعرف على الوضع الصحي للتلاميذ، ويقوم بإرسال المعلومات عن الوضع الدراسي والحياتي للطلاب إلى هواتف أولياء الأمور والمعلمين، بما في ذلك حالات التغيب عن المدرسة والتأخر عن الدروس وعدم العودة إلى سكن المدرسة.

وأشار تشنج إلى أنه بعد عامين من البحث والتطوير، يمكن للرقيقتين المثبتتين على الكتفين تحمل درجات حرارة تصل إلى 150 درجة مئوية ومقاومة 500 عملية غسل، لافتا إلى أن استخدام هذا الزي المدرسي، تم بعد موافقة جميع أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور التلاميذ في كل مدرسة.