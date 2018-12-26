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إصابة عشرين شخصا في حادث لعربتي حنطور في ألمانيا

بفرونتن (ألمانيا) - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 11:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 11:32 م

أُصِيب ما يصل إلى 20 شخصا بينهم أطفال في حادث وقع، اليوم الثلاثاء، لعربتين تجرهما الخيول (حنطور) في منطقة بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا، وذلك وفقا للمعلومات الأولية الواردة للشرطة.

وحسب التحقيقات التي تمت حتى الآن، فقد كانت العربتان تسيران وراء بعضهما البعض على الجليد في موقع لقضاء العطلات، وكانت كل عربة تقل عشرة متنزهين.

وكانت العربة الأمامية توقفت أمام معبر للسكك الحديدية، لكن خيل العربة الخلفية لم تتوقف وانطلقت لسبب غير معلوم فاصطدمت بمقصورة الأولى وانقلبت بركابها.

وأوضح متحدث باسم الشرطة في مدينة بفرونتن أن الحادث أسفر عن وقوع إصابات طفيفة لـ18 شخصا، فيما يعاني شخصان إصابات خطيرة بينهما قائدة إحدى العربتين.

وأضاف أن إصابة أحدهما كانت خطيرة لدرجة استلزمت نقله إلى المستشفى على متن مروحية.

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