الجيش اليمني يعثر على مخزن أسلحة بمعقل الحوثيين في صعدة

عثرت قوات الجيش اليمني مساء أمس الاثنين، على مخزن أسلحة يشمل صواريخ موجهة متطورة خلفتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في أحد المواقع التي تم دحرها منها في معقلها الرئيسي بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية، أن المخزن تم العثور عليه في وادي آل بوجبارة الذي تم تحريره مؤخرا، والقريب من مركز مديرية كتاف البقع شمال شرقي محافظة صعدة، ويحتوي على كميات من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تشمل صواريخ موجهة متطورة.

وأكدت المصادر العسكرية أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها الميداني نحو مركز مديرية كتاف حيث أصبحت على مقربة من السيطرة عليها بالكامل.

من جهة أخري، دمرت مقاتلات التحالف العربي عددا من المنصات الصاروخية التي كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي بمحافظة صعدة لاستهداف مواقع الجيش وقرى ومنازل المواطنين.

وقصفت مقاتلات التحالف في وقت سابق مواقع للميليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجز وأهدافا للمليشيا في مديرية سحار قرب مركز المحافظة.