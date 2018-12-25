ترامب ينفي انتقاده القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي بسبب قضية كوهين

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نفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أمس الاثنين، توجيه أية انتقادات الى القائم بأعمال وزير العدل الأمريكى ماثيو ويتكر بسبب الدعوى القضائية المتعلقة بمحاميه الخاص السابق مايكل كوهين.

وذكرت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الأمريكية أن ترامب وصف ما تردد من تقارير بهذا الصدد بأنها "مفبركة".

وقال ترامب - فى تدوينة عبر موقع تويتر - "لم يصدر عنى الإطلاق أية إنتقادات بحق القائم بأعمال وزير العدل الأمريكى ، فهو رجل يحظى باحترام كبير من جانبي".

وكانت مصادر أمريكية قد زعمت خلال الأسبوع الماضى أن ترامب إنتقد ويتكر أكثر من مرة على مدار الشهر الماضي، وأنه أعرب عن شعوره بالاحباط ازاء المسئولين الذين يعملون تحت رئاسة وزير العدل الذين وجهوا إلى محاميه الخاص السابق كوهين إتهامات عديدة جعلت صورة ترامب تبدو سيئة أمام الرأي العام الأمريكى.