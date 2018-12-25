عنصر حوثي يرتدي زيا عسكريا تابعا للجيش اليمني خلال جولة مع رئيس لجنة المراقبة الأممية

أظهر مقطع فيديو عنصرا من مليشيات الحوثي يرتدي زيا عسكريا تابعا للجيش اليمني خلال جولة لبدء مهمة رئيس لجنة المراقبة الأممية الجنرال الهولندي باتريك كمارت لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة تنفيذا لقرار الأمم المتحدة.

وذكرت قناة العربية الإخبارية الليلة، والتي أوردت الفيديو، أن شخصا يدعى أبو علي الكحلاني يرتدي زيا عسكريا يمنيا برتبة عقيد وهو على قائمة المطلوبين للتحالف وكان مسئول الحماية الشخصية لزعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي.

ورصد تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم 20 خرقا لوقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكان العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد أعلن أمس الإثنين، أن الحوثيين يواصلون اختراق اتفاق السويد، وبلغ عدد الانتهاكات حتى الأحد 138 انتهاكا، مشيرا إلى أن الانتهاكات طالت الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باستخدام مجموعة متنوعة من الأسلحة من جانب المليشيات الحوثية، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار عمليات الجيش الوطني اليمني الهجومية في عدد من المناطق والمحاور في حجة وغيرها من الجبهات ضد المليشيات الحوثية.