ترامب: لا جديد في مسألة الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لا يوجد شيء جديد" فيما يتعلق بالإغلاق الحكومي.

ومضى ثلاثة أيام على الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية، أمس الاثنين، مما أثر على نحو 800 ألف موظف وتسع وزارات.

ويطالب ترامب بتخصيص أموال لبناء جدار على الحدود مع المكسيك، بينما يرفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ المقترحات باعتبارها إهدار للمال.

وترددت تقارير عن تراجع ترامب عن طلبه الأولي بالحصول على خمسة مليارات دولار، وأشار مسؤولون في البيت الأبيض إلى أنه سيفعل ذلك، لكن يظل الأمر غير واضح كيف سيقبل وما سيعرضه الديمقراطيون.

وجاء في بيان مشترك من نانسي بيلوسي وتشاك شومر، زعيما الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ: "إنها عشية عيد الميلاد والرئيس ترامب يُغرق البلاد في الفوضى."

وكان ترامب قضى وقتا طويلا من يوم الاثنين على تويتر، ونشر عدة رسائل من بينها واحدة قال فيها إنه "وحيد في البيت الأبيض" وأنه ينتظر قيام الديمقراطيين بالتوصل إلى اتفاق حول "أمن الحدود الذي هناك حاجة ماسة إليه".

يشار إلى أن ترامب في البداية قال إنه سيفخر بتحمل مسؤولية عملية الإغلاق، لكنه الآن يحاول إلقاء اللوم على الديمقراطيين الذين لا يريدون تمويل الجدار.