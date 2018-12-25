أعلن "نوتابورن جاتوسريبيتاك" المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على معدل التضخم المستهدف للعام المقبل عند مستواه في العام الماضي.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة، فإن معدل التضخم المستهدف للعام المقبل يبلغ 2.5% يزيد أو يقل بمقدار 1.5 نقطة مئوية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "نوتابورن" القول إن معدل التضخم المستهدف يساعد في النمو الاقتصادي ويتناسب مع معدل النمو المحتمل للاقتصاد التايلاندي خلال العام المقبل.

كان البنك المركزي التايلاندي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي إلى 0.9% سنويا مقابل 1.2% خلال أكتوبر الماضي، في حين تراجع معدل التضخم الأساسي خلال العام الماضي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 0.7% مقارنة بالشهر السابق كما أبقى البنك المركزي على معدل التضخم المستهدف للعام الحالي ككل عند مستوى 1.1% سنويا.