إطلاق سراح طالب نمساوي محتجز في تركيا منذ سبتمبر

قال محامي طالب نمساوي محتجز في تركيا منذ ثلاثة أشهر إن محكمة تركية وافقت أمس الاثنين، على إطلاق سراحه على أن يظل داخل البلاد انتظارا لإجراءات محاكمته.

كما أخلت المحكمة سبيل مواطنين تركيين آخرين في القضية ذاتها.

واحتجزت السلطات ماكس زيرنجاست، وهو طالب علوم سياسية يكتب لصحيفة (ري:فولت) الإلكترونية التي تتحدث بلسان الليسار المتطرف، في سبتمبر مما دفع المستشار النمساوي زيباستيان كورتس إلى مطالبة أنقرة بتوضيح سبب اعتقاله.

وقال محاميه مراد يلمظ لرويترز أمس الاثنين إنه متهم بالانتماء لمنظمة إرهابية يسارية بسبب مجموعة من المقالات كتبها عن تركيا وبسبب مشاركته في مظاهرات أثناء وجوده في البلاد.

وقال يلمظ إن المحكمة قبلت لائحة الاتهام الموجه إلى زيرنجاست لكنها قررت إخلاء سبيله.

وأضاف ”كان من المفترض حسب المعتاد ألا يخلى سبيله قبل جلسة المحاكمة الأولى، لكن المحكمة اليوم حددت موعدا للجلسة في 11 أبريل وأطلقت سراحه“، وقال إن الاتهامات لا أساس لها.

وتابع قائلا إن المحكمة منعت موكله من مغادرة تركيا.

وتوترت العلاقات بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها النمسا، بسبب موجة اعتقالات حدثت في إطار حملة أمنية أمر بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة انقلاب عسكري في يوليو 2016.