الرئيس التنفيذي لأفغانستان يحمل طالبان مسؤولية هجوم كابول

حمل الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبد الله عبد الله، حركة طالبان مسؤولية الهجوم الذي وقع أمس على أحد المباني الحكومية في العاصمة كابول وأودى بحياة 43 شخصا.

وأدان عبد الله - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الثلاثاء - هذا الهجوم، قائلا إن "أعداء أفغانستان ارتكبوا مرة أخرى جريمة ضد الأبرياء في البلاد، وأيا كان من يتبنى مسؤولية هذا الفعل، فإن الجاني الرئيسي في هذا الحادث هو طالبان".

ووصف عبد الله، حركة طالبان بأنها جماعة تكدر أمن أفغانستان، وتحصد أرواح المدنيين حيث إنها أعلنت مرارا مسؤوليتها عن "مثل هذا الأفعال الشنيعة".

وقال الرئيس التنفيذي لأفغانستان إن "أي دولة توفر مأوى لطالبان وتمنح ملاذا آمنا للجماعة وتدعمهم تقف وراء الهجوم".

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العامة الأفغانية وحيد مجروح قد أعلن مقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة 10 آخرين بعد أن اقتحم مجموعة من المسلحين مبنى حكومي في العاصمة كابول أمس.