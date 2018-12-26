تقارير: شرطة صرب البوسنة تعتقل زعيم الاحتجاجات المعارضة

اشتبك محتجون مع الشرطة في عاصمة صرب البوسنة بانيا لوكا، اليوم الثلاثاء، بعد اعتقال رجل نظم احتجاجات ضد السلطات على خلفية وفاة ابنه بشكل غامض قبل تسعة أشهر، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وألقت الشرطة القبض على دافور دراجيسيفيتش لتعريضه النظام العام للخطر خلال احتجاج تم تنظيمه بدون تصريح في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الشرطة انه أخفق في مراجعتها عند استدعائه لاستجوابه.

واحتجزت الشرطة زوجته السابقة لفترة وجيزة ثم أفرجت عنها.

وقامت الشرطة بتفريق التجمع في ساحة بوسط المدينة، حيث جرت العادة على تنظيم تلك الاحتجاجات بشكل منتظم على مدى الأشهر الثمانية الماضية، ولكن عشرات الأشخاص انتقلوا إلى ساحة كنيسة قريبة، حسبما أفادت محطة التلفزيون الإقليمي (إن وان تي في ).

ولقي دافيد ابن دراجيسفيتش /21 عاما / حتفه، فيما قيل رسميا إنه حادث انتحار غرقا في مارس الماضي بعد اتهامه بالسرقة.