مجلس المنظمات اليهودية في فرنسا يدين عنف احتجاجات السترات الصفراء

أدان المجلس التمثيلي للمنظمات اليهودية في فرنسا (سي آر آي إف) أعمال العنف والحوادث المعادية للسامية التي وقعت خلال احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" في فرنسا.

وأعلن المجلس اليوم الثلاثاء أنه ينتظر نتائج التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية في هذه الأحداث.

وتتعلق تصريحات المجلس بحادثة وقعت في مترو باريس مطلع الأسبوع الجاري، وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية الصادرة اليوم أن ثلاثة رجال يرتدون السترات الصفراء كانوا قد أدوا داخل المترو تحية تُعْرَف في فرنسا بتحتية "كونيل" التي يشبهها البعض بالتحية النازية إبان فترة حكم الزعيم النازي الراحل ادولف هتلر.

وأضافت الصحيفة استنادا إلى رواية الصحفي وشاهد العيان تيبو شيفيلار أن امرأة قالت إنها يهودية تعرضت للشتم من قبل الرجال الثلاثة، ولم يدل المجلس بتصريحات تفصيلية عن الواقعة.

وأدان المجلس الهجوم علىأفراد من الشرطة على هامش مظاهرة السترات الصفراء في باريس السبت الماضي، وكانت محطة (بي إف إم تي في) التلفزيونية ذكرت أن ثلاثة من أفراد الشرطة من راكبي الدراجات النارية، كانوا قد تعرضوا للهجوم في شارع الشانزليزيه ما دفع أحد أفراد الشرطة الثلاثة إلى أن يستل سلاحه لفترة وجيزة، وتحقق الشرطة الجنائية في هذه الواقعة.

ويتظاهر أصحاب السترات الصفراء منذ تشرين ثان/نوفمبر الماضي احتجاجا على الرئيس إيمانويل ماكرون وسياسة الحكومة، وقد خرج نحو 40 ألف شخص إلى الشوارع في فرنسا يوم السبت الماضي.