الهند تخطط لممارسة ضغط على منصات التواصل الاجتماعي لمكافحة المحتوى غير القانوني

تخطط الحكومة الهندية لتعديل قواعد تكنولوجيا المعلومات، وهو ما قد يؤدي إلى إلزام منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل، بنشر أدوات لتحديد المحتوى غير القانوني والحد منه، بالإضافة إلى اتباع ممارسات توخي الحيطة بطريقة أكثر صرامة، بحسب مشروع التعديلات.

وأفادت صحيفة «إنديا توداي» الهندية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولي وزارة تكنولوجيا المعلومات كانوا قد عقدوا اجتماعا في الأسبوع الماضي مع مسؤولين تنفيذيين بارزين يعملون لدى «جوجل» و«فيسبوك» و«واتس آب» و«تويتر»، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل في مجال التكنولوجيا، لبحث التغييرات المقترحة في قواعد تقنية المعلومات.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة تبحث عن طرق للحد من سوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية حوادث القتل خارج القانون، الناتجة عن الشائعات التي يتم تداولها على «واتس آب» ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.

كما تعمل الحكومة على معالجة انتشار الرسائل الزائفة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبيل إجراء الانتخابات العامة المقررة في عام 2019.

وقالت الحكومة، أمس الاثنين، إنها ملتزمة بحرية الرأي والتعبير، وخصوصية مواطنيها، في ظل انتقادات من جانب بعض الدوائر حول الآثار الأكبر للتعديلات، بحسب الصحيفة.