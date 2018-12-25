قائد البحرية الإيرانية يستقبل مسؤولا عسكريا روسيا

استقبل قائد البحرية الإيرانية ، الأميرال حسين خانزادي، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال آسيبوف، والوفد العسكري الروسي المرافق - حيث جرى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - التي بت النبأ - ، أن هذا اللقاء عقد في إطار الاجتماع الثاني للجنة التعاون المشتركة الإيرانية -الروسية ، مشيرة إلى أن الجانبين استعرضا خلال الإجتماع - الذي عقد بمقر القوات البحرية الإيرانية - آخر المستجدات على صعيد العلاقات، والتعاون الثنائي.

وأشارت إلى أن الوفد العسكري الروسي، التقى رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، ومساعد الأركان العامة للقوات المسلحة للشؤون الدولية، العميد قدير نظامي.