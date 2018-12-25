الحكومة الأردنية تبحث قضايا الإقليم في لقاء الخارجية التركية

بحثت تركيا والأردن، اليوم الثلاثاء، التحديات الإقليمية خلال لقاء وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، في المجمع الرئاسي بأنقرة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية.

وفي تغريدة على تويتر، حول اللقاء، قال تشاووش أوغلو "تناولنا التحديات الإقليمية خلال لقائنا مع أيمن الصفدي وزير خارجية الأردن الصديق والشقيق، في أنقرة".

ويرافق الصفدي رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز في زيارته لتركيا، وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء اجتماعا مع الرزاز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ولم تكشف الأناضول عما دار في الاجتماع.

وكانت رئاسة الوزراء الأردنية، قد ذكرت على حسابها على موقع تويتر، أن الرزاز سيبحث خلال الزيارة "سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وخصوصا في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة الى التطورات في المنطقة وتنسيق المواقف لحل الأزمات الإقليمية بما يعزز الأمن والاستقرار فيها".