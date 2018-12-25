مسؤول ألماني: على حكومتنا استعادة ثقة المواطنين

أعرب رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، شتيفان فايل، عن أمله في أن يتمكن الائتلاف الحاكم على المستوى الاتحادي من استعادة ثقة المواطنين عقب الاضطرابات التي شهدها الائتلاف خلال هذا العام.

وقال السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»: «أتمنى أن توجه الحكومة الاتحادية الأنظار العام المقبل نحو المشاريع والنجاحات، وليس بالأزمات والنزاعات».

ومن القضايا التي يطالب فايل الحكومة الألمانية بالتعامل معها بعناية، الأهداف الجديدة لحماية المناخ التي أعلنتها بروكسل بالنسبة للسيارات الجديدة، والتي تنص على خفض كبير في الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عوادم هذه السيارات.

وقال فايل، الذي ينظر بتشكك إلى أهداف بروكسل بسبب تأثيراتها على فرص العمل في قطاع صناعة السيارات: «إذا كانت هذه الخطط قابلة للتحقيق بالنسبة لألمانيا، فيتعين أن يكون تحديث النظام البيئي للمجتمع الصناعي موضوعا محوريا للحكومة الاتحادية. وأنا لست متأكدا مما إذا كانت كافة الأطراف المعنية على وعي بذلك»، موضحا أن هذا ينطبق على قطاع السيارات وكذلك على قطاع الطاقة.

وطالب فايل الحكومة الألمانية بالتعامل مع هذه القضية على نحو منفتح وغير متحيز، والاضطلاع بمهامها الكبيرة حيال ذلك.