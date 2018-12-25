جنوح عبارة تقل 199 شخصا في كوريا الجنوبية

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قال خفر السواحل في كوريا الجنوبية أن سفينة ركاب تقل 199 شخصا علقت في الصخور في المياه جنوب جزيرة جيجو الواقعة جنوب البلاد، أمس الاثنين، ولكن تم إنقاذ جميع من كانوا على متنها.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن افراد الطاقم وجهوا نداء لانقاذهم بعد الظهر، في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة جابا ، مشيرين إلى أنها قد تعطلت.

كانت السفينة بلوراى 1 في طريقها إلى جزيرة جيجو قادمة من جزيرة مارادو الواقعة اقصى جنوب البلاد.

وقال خفر السواحل إنه لم تقع إصابات.

وقال مسؤول في خفر السواحل "يبدو أن الحادث وقع عندما جنحت السفينة."

وأرسلت الشرطة البحرية سفينة إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وأنقذت جميع الركاب بعد عملية استغرقت 30 دقيقة.

كما تم سحب العبارة التي كانت تقل أربعة من أفراد الطاقم إلى اليابسة.

وقال خفر السواحل إنها ستحقق في قبطان السفينة وطاقمها لتحديد السبب الدقيق للحادث .