وزير الطاقة الروسي: ربحنا 120 مليار دولار إضافية من الاتفاق مع أوبك

صرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، بأن بلاده ربحت ما لا يقل عن 120 مليار دولار على مدار العامين الماضيين، بعد التوقيع على اتفاقية بين الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجين من خارجها نهاية عام 2016، لتحقيق التوازن في أسعار النفط.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزير القول، في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت"، نشرتها اليوم الثلاثاء :"على مدار عامين من الاتفاق مع (أوبك بلس)، المنتجين من أوبك وخارجها، ربحت روسيا ما لا يقل عن 120 مليار دولار إضافية، وفقا للتقديرات. ولهذا، فإنه من المهم تقييم مدى فاعلية التعاون مع دول أوبك من أجل الدولة ككل".

ولفتت "تاس" إلى أن وزير الطاقة كان تحدث قبل ذلك عن بيانات أقل، وأنه قال في مقابلة تليفزيونية في الثالث عشر من ديسمبر الجاري، أن شركات النفط الروسية ربحت تريليوني روبل إضافية (29 مليار دولار)، منذ توقيع الاتفاق، وأن الموازنة الاتحادية استقبلت نحو خمسة تريليونات روبل (72.9 مليار دولار).