آلاف الكنديين في «بريتش كولومبيا» يقضون أعياد الميلاد دون كهرباء

تواصلت معاناة عشرات الآلاف من الكنديين القيمين في مدينة فانكوفر في مقاطعة "بريتش كولومبيا" الكندية مع انقطاع الكهرباء بالتزامن مع بدء موسم إجازات أعياد الميلاد "الكريسماس" في البلاد، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزارة البيئة الكندية، في بيان، أن عاصفة ثلجية قوية ضربت الساحل الجنوبي لمقاطعة بريتيش كولومبيا غربي كندا يوم الخميس الماضي، ما أدى إلى سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء، والذي أدى إلى انقطاع التيار عن 280 ألف منزل، كما تسببت العاصفة في وقوع أضرار واسعة النطاق إلى جانب مصرع شخص في مدينة دنكان في جنوب جزيرة فانكوفر.

وتسبب هطول أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 100 كم/ ساعة في اقتلاع مئات الأشجار، مما أدى إلى مقتل امرأة في أوائل العشرينات يوم الخميس الماضي، كما تسببت العاصفة في اندلاع حريق كبير، أصاب عشرات آخرون.

وتسببت العاصفة أيضا في اضطراب عمليات السفر في مطار فانكوفر الدولي، والذي نصح مسئولوه الركاب بمراجعة معلومات السفر مع شركات الطيران قبل المغادرة.