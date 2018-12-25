مدفعية الجيش اليمني تقصف مواقع تمركز مليشيا الحوثي في باقم

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قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، مواقع لمليشيا الحوثي ، في مديرية باقم بمحافظة صعده شمالي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن القصف استهدف مواقع تمركز المليشيا خلف مركز مديرية باقم، مخلفا خسائر بشرية في صفوفها، من بينهم قيادات بارزه في صفوف المليشيا بالإضافة الى تدمير أطقم تابعة لها.

وقال أركان حرب لواء العاصفة العقيد عادل العضيلى لموقع " سبتمبر نت " أن استهداف تجمعات المليشيا تمت بعد عملية استطلاعية دقيقة قامت بها وحدات من قوات الجيش اليمني.

وأكد العقيد العضيلى أن القصف أسفر عن مصرع مالا يقل عن ثمانية عناصر من مليشيا الحوثي وجرح أخرين .