السعودية تعتزم تنفيذ 7 مشروعات مياه جديدة رغم خطة خصخصة القطاع

تعتزم المملكة العربية السعودية، البدء في تنفيذ سبعة مشروعات مياه جديدة خلال العام المقبل، في الوقت الذي يوجد فيه برنامج حكومي لخصخصة القطاع رغم تباطؤ البرنامج.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الحكومة السعودية أقرت مؤخرا مجموعة مناقصات لبناء سبع مشروعات تحلية مياه أو معالجة مياه الصرف، حيث تمت ترسية مشروع واحد منها الآن، في حين أن المناقصة بالنسبة لثلاثة مشروعات أخرى مازالت في مراحلة مختلفة، وسيتم عرض ثلاث مناقصات أخرى على المستثمرين خلال العام المقبل، بحسب المركز الوطني للخصخصة التابع للحكومة السعودية.

وبحسب المركز فإن أكثر من 40% من العروض المقدمة للفوز بالمشروعات جاءت من جانب شركات دولية تعتمد في تمويلها بشدة على البنوك الدولية، ولم يتم الكشف عن القيمة المالية لهذه المشروعات حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى ما يتراوح بين 24 مليار و28 مليار ريال (4ر6 مليار و5ر7 مليار دولار).

يذكر أنه تم منح عقد المشروع الأول وهو عبارة عن محطة تحلية مياه في مدينة رابغ السعودية إلى كونسرتيوم دولي بقيادة شركة "أكوا باور". ويستهدف المشروع توفير المياه لمنطقة مكة.

كانت الحكومة السعودية قد أعلنت في 2016 برنامجا كبيرا للخصخصة كجزء من خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لزيادة إيرادات الحكومة وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط.