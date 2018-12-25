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إطلاق سراح مسؤول سابق بشركة نيسان بعد احتجازه لما يزيد على شهر في طوكيو

طوكيو - رويترز
نشر فى : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 8:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 8:42 م

جرى مساء يوم الثلاثاء إطلاق سراح جريج كيلي المدير التمثيلي السابق بشركة نيسان، وهو مسؤول تنفيذي أمريكي الجنسية، المحتجز منذ ما يزيد على شهر لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية إذ رفضت محكمة في طوكيو طلب المدعين تجديد حبسه.

وقال شاهد من رويترز إن كيلي غادر مركز احتجاز طوكيو بصحبة محاميه يويتشي كيتامورا في سيارة أجرة حوالي الساعة 10:45 مساء بالتوقيت المحلي (1345 بتوقيت جرينتش). ولم يرد مكتب المحامي على طلب للتعليق على إطلاق سراحه.

وكانت محكمة طوكيو الجزئية قضت في وقت سابق يوم الثلاثاء بإطلاق سراح كيلي واستمرار حبس رئيس نيسان المقال كارلوس غصن. وقالت المحكمة إن كيلي دفع نقدا كفالة قيمتها 70 مليون ين (640 ألف دولار).


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