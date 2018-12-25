الوكالة الليبية: انفجار يستهدف مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس

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أفادت وكالة الأنباء الليبية بتعرض مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طرابلس لهجوم مسلح اليوم الثلاثاء .
وقالت وكالة "وال" على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه عقب الهجوم هز انفجار المنطقة حيث شوهد دخان يتصاعد من محيط المبنى.