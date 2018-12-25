إيران تطلق سراح أستاذ جامعي بريطاني من أصل إيرانى

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح عباس عدالت، وهو أستاذ جامعي بريطاني من أصل إيراني يعمل بجامعة امبريال كوليدج في لندن، بعد قضاء ثمانية أشهر في سجن في إيران.

ووجهت اتهامات لأستاذ الرياضيات وعلوم الحاسوب بالتجسس بعدما توجه إلى إيران لحضور مؤتمر في أبريل الماضي.

وأعلنت الحملة المناهضة للعقوبات والتدخل العسكري في إيران، التي أسسها عدالت، أمس السبت أنه عاد إلى بريطانيا.

وقالت الحملة ومقرها لندن، إن اعتقال الناشط في مجال السلام جاء "نتيجة معلومات خاطئة وسوء فهم" من الأمن الإيراني.

يذكر أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة، وتعرض المواطنون الإيرانيون الذين يحملون جوازات سفر أخرى ويرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر بمؤسسات سياسية أو اقتصادية أو إعلامية في الخارج إلى تحقيقات من جانب القضاء الإيراني في السنوات الأخيرة.