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ألمانيا تعثر على راية للدولة الإسلامية بعد ما يشتبه بأنه هجوم على السكك الحديدية

برلين - رويترز
نشر فى : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 8:45 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 8:45 م

قالت الشرطة الألمانية يوم الثلاثاء إنها عثرت على راية لتنظيم الدولة الإسلامية بالقرب من موقع ما يشتبه بأنه هجوم على خط للسكك الحديدية في برلين وإن المحققين يتحرون عما إذا كان للجناة أي دوافع سياسية.

وأضافت الشرطة أنه لم يتضح بعد إن كانت الراية ونص مكتوب بالعربية، اللذان عثر عليهما قرب خط للسكك الحديدية، قد تركهما نفس الأشخاص الذين ألحقوا أضرارا بخط للاتصالات.

وقالت: ”منذ بداية التحقيق، تم العثور على عدة أدلة“ مضيفة أن السلطات عثرت على كابل مقطوع من الصلب وسلك الاتصالات الهوائي الذي لحقت به أضرار عند خط السكك الحديدية يوم الأحد.

وأوضحت أن شركة القطارات الألمانية (دويتشه بان) أبلغت الشرطة الاتحادية بشأن الواقعة وأن خدمات القطارات المحلية توقفت مؤقتا.

ولم يتضح إن كان هناك أي صلة بين التحقيق الذي تجريه برلين وبين قضية مماثلة في بافاريا حيث حاول مجهولون إلحاق أضرار أو حتى إخراج قطار فائق السرعة عن مساره بواسطة كابل من الصلب في أكتوبر.

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