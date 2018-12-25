بوتين يبحث مع نظيره البيلاروسي آفاق التكامل في الفضاء الأوراسي

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يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو آفاق التكامل في الفضاء الأوراسي والعلاقات الثنائية بين البلدين.