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بوتين يبحث مع نظيره البيلاروسي آفاق التكامل في الفضاء الأوراسي

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 6:21 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 6:21 ص

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو آفاق التكامل في الفضاء الأوراسي والعلاقات الثنائية بين البلدين.


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