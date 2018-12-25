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الهلال الأحمر الكويتي يوزع مساعدات إغاثية على 20 ألف نازح يمني

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 11:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 11:00 ص

قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بتوزيع مساعدات إغاثية، على نحو 20 ألف نازح يمني بثلاث محافظات يمنية.

وقال رئيس وفد الجمعية إلى اليمن عبدالرحمن العون – فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية - إن الحملة التي جاءت بالتعاون مع شبكة "استجابة" للأعمال الإنسانية، شملت محافظات تعز، وأبين، والحديدة، موضحا أن المساعدات تضمنت توزيع 2577 سلة غذائية، تحتوي على مجموعة من المواد التموينية الأساسية، التى تكفى لسد احتياج الأسر لمدة شهر كامل.

وأضاف أن مديريات المعافر، والمسراخ، وجبل حبشي في محافظة تعز، استفادت من ألف سلة غذائية متكاملة، في حين استفادت مديرية حيس التابعة لمحافظة الحديدة، بنحو ألف سلة مماثلة، فضلا عن 577 سلة كانت من نصيب مديريات مودية وشقرة وزنجبار في محافظة ابين.

وأكد العون حرص الهلال الأحمر الكويتي، على دعم كل المحافظات اليمنية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي تشمل جميع المجالات التى يحتاجها الشعب اليمني.

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