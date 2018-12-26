الدفاعات الجوية السوية تتصدى لأهداف معادية في سماء دمشق

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ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا)، مساء اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي.

وأفاد مراسل سانا بأن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي.

وأشارت سانا إلى أن العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية.

من جهة أخرى، أشار سكان يعيشون غربي العاصمة دمشق إلى أن عدة انفجارات هزت المنطقة وأن عددا من الصواريخ اعترضتها المضادات الارضيّة التابعة للجيش السوري وأسقطت احداها قرب بلدة جديدة الفصل جنوب غربى دمشق".

وأكد السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن انفجارات سمعت قرب مطار المزة العسكري غربى العاصمة دمشق".