قوات الجيش الجزائري تضبط أسلحة وذخيرة بولاية تمنراست

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء عن ضبط أسلحة وذخيرة في ولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء: "إنه في إطار مكافحة الإرهاب ضبطت مفرزة (دورية) للجيش إثر عملية بحث وتفتيش بتمنراست ثلاث بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف وخمسة خزن للذخيرة".

وأضاف البيان أن حراس السوحل بولاية تلمسان (شمال غرب) ضبطوا 213 كيلوجراما من المخدرات فيما ضبط عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بولاية سطيف (شمال) ثلاثة أسلحة نارية تقليدية الصنع في حين أحبط حراس السواحل بكل من تلمسان ومستغانم (شمال غرب) محاولات هجرة غير شرعية لــ 22 شخصا على متن قوارب تقليدية الصنع".