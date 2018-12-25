انتحاري يفجر نفسه داخل مقر وزارة الخارجية الليبية

فجّر انتحاري نفسه، صباح الثلاثاء، داخل مقر وزارة الخارجية الليبية، في العاصمة طرابلس، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.