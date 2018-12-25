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انتحاري يفجر نفسه داخل مقر وزارة الخارجية الليبية

نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 10:37 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 25 ديسمبر 2018 - 10:37 ص

فجّر انتحاري نفسه، صباح الثلاثاء، داخل مقر وزارة الخارجية الليبية، في العاصمة طرابلس، وذلك حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.


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