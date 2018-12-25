ليبيا تستخرج رفات إثيوبيين ذبحهم داعش في 2015

تمكنت السلطات الليبية، أمس الاثنين، من استخراج جثامين 34 مسيحيا إثيوبيا، قتلوا ذبحا على يد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى بمدينة سرت عام 2015، حيث تم اكتشاف موقع المقبرة الجماعية، بموجب معلومات توصلت إليها التحقيقات مع أعضاء التنظيم المحتجزين.

وقالت إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية الليبيبة، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن "المقبرة فتحت، الأحد الماضى، بناء على معلومات قدمها محتجزون من التنظيم خلال تحقيقات معهم".

وعرضت صورا التقطتها طائرة مسيّرة للمقبرة الجماعية التى بدت أنها فى مزرعة قرب مدينة سرت الساحلية.

وتعود "مذبحة" المسيحيين الإثيوبيين إلى شهر أبريل 2015، عندما أقدم تنظيم "داعش" على إعدام أكثر من 30 إثيوبيا، بعدما "رفضوا دفع الجزية أو اعتناق الإسلام"، عبر فصل رؤوسهم عن أجسادهم وإطلاق الرصاص عليهم، وبث فى ذلك الوقت، تسجيل فيديو على الإنترنت لهذه الحادثة.

وأشارت وزارة الداخلية الليبية إلى أن إعادة الرفات إلى إثيوبيا ستتم "بعد إنهاء الإجراءات القانونية المعمول بها محليا ودوليا".