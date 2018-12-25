تونس تدين الهجوم الإرهابي على مقر وزارة الخارجية الليبية بطرابلس

أدانت تونس الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر وزارة الخارجية الليبية بطرابلس في وقت سابق اليوم، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.

جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء، حيث أجرى وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجيهناوي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد الطاهر سيالة، عبر خلاله عن إدانة تونس الشديدة لهذا العمل الإرهابي الغادر.

وتقدم الوزير التونسي بتعازيه الحارة لعائلات الضحايا وذويهم، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وشدد على تضامن تونس الكامل مع ليبيا الشقيقة (حكومة وشعبا)، ووقوفها معهما في مواجهة آفة الارهاب المقيتة.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين مختلف أطراف المجموعة الدولية للتصدي لآفة الارهاب وتجفيف منابعها ودرء خطرها المتنامي على الدول والشعوب، معربا عن أمله في أن تنجح الجهود المبذولة تحت رعاية الأمم المتحدة، في التوصل إلى حل سياسي توافقي شامل للأزمة في هذا البلد الشقيق يمكن من إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب الليبي، والتفرغ لجهود إعادة الإعمار.