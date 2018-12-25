رئيس «النواب» العراقي يدين حادث انفجار سيارة مفخخة وسط قضاء تلعفر

أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء، حادث انفجار سيارة مفخخة وسط قضاء تلعفر غربي محافظة نينوي بالعراق، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين.

وقال الحلبوسي، في بيان أوردته قناة العراقية الإخبارية، إن تكرار الخروقات الأمنية في المناطق المحررة يستدعي مراجعة عاجلة للخطط المعتمدة لحفظ الأمن في تلك المناطق، مؤكدا ضرورة بذل القوى الأمنية المزيد من الجهود في المجال الأمني والاستخباري، من خلال وضع الخطط الجديدة، وزيادة إمكانات القوى الأمنية، لمتابعة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

ودعا إلى كشف أسباب هذه الخروقات، وقطع الطريق على كل من يتربص بالتماسك المجتمعي لهذه المناطق وزعزعة السلم الأهلي.